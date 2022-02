Le Premier ministre indien demande la fin des violences lors d'un appel avec Poutine

Le Premier ministre indien, Narendra Modi a demandé, lors d'un entretien téléphonique au président russe Vladimir Poutine de mettre immédiatement fin aux violences en Ukraine, a indiqué vendredi le cabinet du Premier ministre. Celui-ci a également souligné que les différends entre la Russie et l'OTAN ne pouvaient être résolus que par un "dialogue honnête et sincère."Narendra Modi a également appelé à un effort concerté de toutes les parties pour revenir sur la voie des négociations diplomatiques et du dialogue. L'Inde n'a pas encore officiellement condamné l'incursion de la Russie en Ukraine, ni imposé de sanctions. Les deux pays entretiennent des liens étroits depuis l'ère soviétique. L'Inde entretient également des relations stratégiques importantes avec la Russie, une grande partie de son matériel militaire provenant de ce pays. Selon M. Modi, la priorité du gouvernement est de mettre en sécurité les milliers d'Indiens présents en Ukraine, notamment les étudiants. (Belga)