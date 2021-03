Le Premier ministre se penche sur le dossier du stade roi Baudouin

Le Premier ministre Alexander De Croo réunira lundi l'Union belge de football, la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles pour évoquer la rénovation du stade Roi Baudouin, avec en ligne de lire la Coupe du Monde féminine de 2027 et le bicentenaire du Royaume, rapporte samedi Le Soir.Pour la première fois depuis de longues années, tous les acteurs concernés par l'épineux dossier du stade roi Baudouin se retrouveront autour d'une même table, relève le quotidien. Dans les cartons figure une rénovation lourde, estimée à 170 ou 200 millions, avec une piste d'athlétisme rétractable, ce qui permet de rapprocher les tribunes du terrain les soirs de foot. Un principe général sur lequel les différents niveaux de pouvoir pourraient se retrouver, selon Le Soir. L'échec du projet sur le parking C a marqué la Ville et la Région. De son côté, le fédéral a "jusqu'ici brillé par son absence", mais Alexander De Croo aurait décidé d'endosser le rôle de facilitateur, affirme le quotidien. En vue du bicentenaire du Royaume, la majorité fédérale actuelle entend rénover une série de bâtiments emblématiques, comme le Palais de Justice ou le Palais royal. Le stade Roi Baudouin, anciennement "du Centenaire", aurait légitimement sa place sur la liste des priorités, selon Le Soir. Rénovée, l'enceinte pourrait être intégrée à une candidature à l'organisation de la Coupe du monde féminine de football avec l'Allemagne et les Pays-Bas. (Belga)