Le premier navire belge sans équipage largue les amarres pour une mission de recherche

Le premier navire belge sans équipage a quitté le port d'Ostende vendredi pour effectuer une mission de recherche, rapporte l'Institut flamand de la mer (VLIZ). Un pas important vers le déploiement de ce type de bateaux en mer du Nord.L'USV Adhemar est le premier navire belge à entrer et sortir d'un port maritime commercial sans équipage. Il a réalisé plusieurs mesures du bruit sous-marin. L'objectif est de pouvoir mener des observations continues en mer, en temps réel. Ce type de bateaux pourrait en effet accomplir certaines tâches de manière plus efficace et plus sûre. Le centre de robotique marine du VLIZ, en collaboration avec le Service public fédéral Mobilité et le Centre maritime de sauvetage et coordination (MRCC), cherche donc à élargir leur champ d'action. "La Flandre investit dans des projets d'innovation en mer parce ce que notre 'économie bleue' et nos connaissances du milieu marin sont parmi les meilleures au monde. Les navires sans équipage et la robotique marine joueront certainement un rôle clé dans le futur", a déclaré la ministre flamande de l'Innovation Hilde Crevits (CD&V). Les autorités compétentes sont en train d'élaborer un cadre législatif pour naviguer sans équipage. Le ministre de la mer du Nord, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), souhaite aboutir pour l'été 2021. (Belga)