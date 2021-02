Le président algérien libère des détenus du Hirak et appelle à des élections

Le président algérien, Abdemadjid Tebboune, a promis jeudi soir de libérer des dizaines de détenus d'opinion, dans un geste d'apaisement à l'adresse du mouvement de contestation populaire Hirak, et décidé de dissoudre le Parlement et d'appeler à des élections législatives anticipées."Le 'Hirak béni' a sauvé l'Algérie. J'ai décidé d'accorder la grâce présidentielle à une trentaine de personnes pour lesquelles une décision de justice avait été rendue ainsi qu'à d'autres pour lesquelles aucun verdict n'a été prononcé. Entre 55 et 60 personnes rejoindront à partir de ce soir ou demain leur famille", a-t-il déclaré dans un discours à la Nation télévisé. Quelque 70 personnes sont actuellement en prison en lien avec le Hirak et/ou les libertés individuelles, selon le Comité national de libération des détenus (CNLD), une association de soutien. Cette annonce survient à la veille du 2e anniversaire du soulèvement populaire inédit qui a forcé l'ex-homme fort Abdelaziz Bouteflika à renoncer à un cinquième mandat présidentiel et à quitter le pouvoir. M. Tebboune a par ailleurs décidé de "dissoudre l'Assemblée populaire nationale (APN) pour appeler à des élections", en disant souhaiter "ouvrir ses portes à la jeunesse". Les élections législatives - prévues en 2022 - devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année. Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé un remaniement ministériel "dans les 48 heures au maximum". "Ce remaniement concernera des secteurs qui enregistrent des déficits dans leur gestion ressentis par les citoyens et nous mêmes", a-t-il dit. De retour il y a une semaine d'Allemagne, où il était soigné pour des complications post-Covid, M. Tebboune avait tenu depuis des consultations avec six partis politiques, dont des formations de l'opposition. (Belga)