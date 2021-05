Le président argentin en tournée européenne pour évoquer les dettes du pays

Le président argentin Alberto Fernandez va effectuer une tournée en Europe, au moment où son pays cherche à conclure un nouvel accord avec le Fonds monétaire international (FMI), et rencontrera le pape François au Vatican.L'Argentine, qui a reçu 44 milliards de dollars du FMI dans le cadre d'un programme de financement de 57 milliards de dollars signé en 2018 par l'ex-président Mauricio Macri (2015-2019), cherche à obtenir un nouvel accord alors qu'elle doit honorer ses premières échéances cette année. Le pays sud-américain, en récession depuis 2018, doit également régler une dette de 2,4 milliards de dollars avec le club de Paris. Fin mars, M. Fernandez a affirmé que "la dette dont nous avons hérité, dans les termes qui la régissent, est irremboursable". Le ministre de l'Economie, Martin Guzman, le ministre des Affaires étrangères, Felipe Sola, et la Première dame, Fabiola Yanez, feront notamment partie de la délégation qui est attendue dimanche au Portugal par le président Marcelo Rebelo de Sousa. Lundi après-midi, le président de centre gauche s'envolera pour l'Espagne afin d'y rencontrer le roi Felipe VI et le Premier ministre Pedro Sanchez. M. Fernandez sera reçu mercredi à Paris par Emmanuel Macron après une réunion dans la matinée avec le monde de l'entreprise. Jeudi, il se rendra au Vatican pour être reçu par le pape François, Argentin comme lui, et échanger avec le président italien Sergio Mattarella et le Premier ministre Mario Draghi avant un retour vendredi à Buenos Aires. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.