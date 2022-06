Le président bélarusse propose de livrer du lait infantile aux Américains

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, visé par des sanctions américaines, a proposé vendredi, non sans ironie, de livrer du lait infantile aux États-Unis, frappés de pénurie depuis des mois."Nous sommes prêts à aider les Américains en leur livrant de la nourriture infantile. S'ils le veulent, nous pouvons le faire même dès demain", a déclaré le chef de l'État bélarusse, cité par l'agence de presse étatique Belta. Les États-Unis sont confrontés depuis plusieurs mois à des problèmes d'approvisionnement en lait infantile liés au Covid-19. La crise s'est par ailleurs aggravée quand une usine du fabricant Abbott a fermé en février, après un rappel de produits soupçonnés d'avoir provoqué la mort de deux nourrissons. Les rayons vides, et l'angoisse des parents, notamment ceux dont les bébés ont besoin de laits spécifiques, sont un problème politique majeur pour le gouvernement du président américain Joe Biden. La crise touche un point sensible, pour un président qui assure se préoccuper avant tout de la vie quotidienne de ses concitoyens, et qui se débat déjà face à une inflation galopante. Le régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko, qui dirige le Bélarus d'une main de fer depuis 1994 et dont la réélection en 2020 est contestée, est visé depuis des années par des sanctions américaines. En mars, Washington a annoncé de nouvelles sanctions économiques à son encontre pour corruption et atteinte aux droits humains. Le Bélarus est le principal allié de la Russie, qui est engagée depuis le 24 février dans une offensive en Ukraine. Ce pays est devenu une base arrière pour les soldats russes. (Belga)