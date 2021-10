Le président de l'Open Vld perplexe face à un documentaire sur Mme El Kaouakibi

Le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, a qualifié dimanche d'"incompréhensible" le fait que la VRT prépare un documentaire sur la députée flamande Sihame El Kaouakibi, qui a quitté le parti à la suite d'accusations à propos de la gestion financière de ses associations.Il est "incompréhensible que la chaîne publique (qu'est la VRT) dépense l'argent des contribuables pour quelqu'un qui a trompé tout le monde. Pourquoi dépenser de l'argent pour lui offrir un forum ici?", a affirmé M. Lachaert sur Twitter. "Dans ce dossier, la justice doit pouvoir faire son travail au plus vite, avec les conséquences appropriées", a ajouté le président d'Open Vld. La députée Sihame El Kaouakib a quitté l'Open Vld à la suite des accusations lancées en mars dernier à propos de la gestion financière de son absl anversoise Let's Go Urban. Elle continue néanmoins à siéger au parlement flamand en tant qu'indépendante - bien qu'absente de l'hémicycle depuis octobre 2020 pour cause de maladie, tout en continuant à toucher son plein salaire. La VRT a annoncé dimanche que le réalisateur Eric Goens préparait une émission consacrée à cette femme politique, sans préciser la date de diffusion. (Belga)

