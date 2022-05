Le président de l'Uruguay contre la vente de marijuana par l'Etat

Le président de l'Uruguay Luis Lacalle Pou juge que son pays a commis une erreur en approuvant une loi qui autorise l'Etat à commercialiser de la marijuana, dans un entretien avec la BBC diffusé vendredi.L'Uruguay est devenu en 2013 le premier pays au monde à légaliser la vente et la production de marijuana, une initiative considérée par le président de gauche José Mujica, à l'origine de cette mesure, comme une expérimentation dans la lutte contre le trafic de drogue. Il existe depuis cette date trois moyens de se procurer de la marijuana en Uruguay: la production à usage domestique, la culture au sein de coopératives privées et la vente de marijuana produite par des sociétés privées sous le contrôle de l'Etat dans des pharmacies. Il existe une vingtaine de pharmacies qui vendent du cannabis. Un paquet de cinq grammes coûte environ 10 dollars, un prix qui se veut compétitif avec ceux du marché illégal. Mais pour l'actuel président uruguayen de centre-droit, l'Etat "ne doit pas être présent dans des plantations et vendre de la drogue" car sa production n'est "pas rentable" "Nous avons fait une erreur", a-t-il souligné, ajoutant toutefois que le système est en vigueur aujourd'hui et qu'il sera difficile de le changer du jour au lendemain. (Belga)