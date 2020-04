Le président du Botswana à nouveau en quarantaine, cette fois avec tous les députés

A peine sorti d'une première période de quarantaine anti-coronavirus, le président du Botswana Mokgweetsi Masisi va être contraint d'y retourner pour deux semaines supplémentaires, cette fois en compagnie de tous les députés du pays.M. Masisi avait été placé à l'isolement le mois dernier, après un déplacement en Namibie où il avait assisté à la prestation de serment de son homologue namibien Hage Geingob. La présence du chef de l'Etat du Botswana à cette cérémonie, avec ceux du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa et de l'Angola Joao Lourenço, avait suscité des commentaires acerbes dans leur pays, puisque tous les trois avaient enfreint l'interdiction de voyage imposée à leurs concitoyens. Mokgweetsi Masisi avait été libéré de son confinement le 1er avril après avoir été testé négatif au nouveau coronavirus. Jeudi, son ministre de la Santé Lemogang Kwape a annoncé devant le Parlement que le président et les 63 autres députés du pays avaient côtoyé la veille une infirmière contaminée par le Covid-19 venue les soumettre à un test de dépistage. La sanction du responsable des services de santé du pays est tombée dans la foulée, sans appel. "Tous ceux qui étaient là (au Parlement) doivent être placés immédiatement en quarantaine", a déclaré le Dr Malaki Tshipiyagae. Le chef de l'Etat a été contraint d'obtempérer, n'ayant pu arracher qu'un court sursis pour clore les travaux du jour. "On ne peut pas partir sans faire notre travail par peur du virus", a-t-il plaidé devant les élus. "Je demande que nous finissions notre travail et que nous partions en quarantaine après seulement." Selon les derniers chiffres rendus publics par le ministère de la Santé, 13 cas de contamination par le Covid-19 ont été officiellement recensés au Botswana, dont un mortel. Le Parlement botswanais a voté jeudi l'état d'urgence sanitaire pour six mois. (Belga)