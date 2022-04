Le président du Conseil européen Charles Michel à Kiev

Le président du Conseil européen Charles Michel a publié mercredi matin un tweet affirmant qu'il est à Kiev, accompagné d'une photo où on le voit sur un quai de gare à côté d'un train ukrainien. Son arrivée dans la capitale du pays en guerre a été confirmée de source proche du dossier.Le Belge ne s'était pas encore rendu dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier, au contraire de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, qui avaient fait le déplacement le 8 avril. Ils y avaient rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce sera également le cas du président du Conseil européen, qui rencontrera le chef de l'État ukrainien "plus tard dans la journée" de mercredi, selon une source européenne. (Belga)