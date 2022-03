Le président kazakh appelle la Russie et l'Ukraine à trouver un accord

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, appelle la Russie et l'Ukraine à se mettre d'accord, a indiqué l'agence de presse russe Tass. Le Kazakhstan se dit prêt à jouer le rôle de médiateur, selon son président."En tant qu'État ayant accueilli le sommet de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) en 2010, nous insistons sur le principe d'indivisibilité de la sécurité eurasienne. Je l'ai fait savoir lors de ma visite à Moscou, le 10 février dernier", a ajouté Kassym-Jomart Tokayev. "Nous appelons les deux pays (Russie et Ukraine) à trouver un terrain d'entente et à conclure des accords. Pour sa part, le Kazakhstan est prêt à fournir toute aide possible, en ce compris des services de médiation", a-t-il ajouté. (Belga)