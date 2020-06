Le président kosovar accusé de crimes de guerre par la justice internationale

Les procureurs du tribunal spécial pour le Kosovo ont accusé mercredi le président kosovar Hashim Thaci de crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés dans le cadre du conflit contre la Serbie à la fin des années '90.Hashim Thaci est accusé de "crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, y compris meurtre, disparition forcée de personnes, persécution et torture", a annoncé le tribunal basé à La Haye dans un communiqué, précisant que les charges devaient encore être confirmées par un juge. (Belga)