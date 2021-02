Le président mexicain guéri du Covid-19 reprend ses activités

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, guéri du Covid-19, a repris ses activités officielles lundi."Merci à tous les Mexicains, femmes et hommes, qui se sont inquiétés de ma maladie en raison de ma contamination au Covid-19. Heureusement, je m'en suis sorti", a déclaré le chef de l'Etat, âgé de 67 ans, lors de sa conférence de presse quotidienne depuis le siège du gouvernement. Le chef de l'Etat, qui souffre d'hypertension et a des antécédents cardiaques, a dit avoir souffert "de courbatures" et avoir eu "un peu de température". Il a indiqué avoir accepté de prendre un traitement expérimenté par l'Institut national de nutrition, un centre de recherche public de référence au Mexique. "On m'a administré un médicament anti-viral à partir du lundi (25 janvier) et des anti-inflammatoires, et heureusement cela a donné de bons résultats", a ajouté le chef de l'Etat. Le 24 janvier, M. Lopez Obrador avait annoncé qu'il avait été testé positif au Covid-19. Il avait suspendu ses activités pendant deux semaines. Le président mexicain a été critiqué pour avoir minimisé la portée de l'épidémie de Covid-19 et n'a utilisé que rarement son masque. Le Mexique a commencé à vacciner le personnel soignant contre le Covid-19 dès le 24 décembre. Le pays de 126 millions d'habitants a enregistré 1,9 million de cas déclarés et 166.200 décès. (Belga)