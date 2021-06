Le président philippin menace de prison les habitants qui refusent le vaccin

Le président philippin Rodrigo Duterte a menacé lundi soir, dans une allocation télévisée, de placer derrière les barreaux les compatriotes qui refusent de se faire vacciner contre le nouveau coronavirus. Alors que les contaminations par le variant Delta (variant indien) se multiplient dans l'archipel, les autorités philippines tentent d'accélérer la campagne de vaccination mais font face à une certaine réticence de la population.Les "idiots" qui ne veulent pas se faire vacciner devraient simplement quitter le pays pour ne pas infecter davantage la population philippine. "Le pays est confronté à une crise", a-t-il rappelé. "C'est une urgence nationale. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, je vous ferai arrêter." Rodrigo Duterte a fait savoir qu'il demandera aux autorités locales de tenir à jour des listes de personnes qui rechignent à se faire vacciner. "Je pense que le président vient d'utiliser des termes clairs pour faire comprendre que nous devons nous faire vacciner et obtenir l'immunité collective dès que possible", a déclaré mardi le ministre de la Justice, Menargo Guevarra, tout en précisant qu'aucune loi ne criminalise le refus de se faire vacciner. Plus de 2,1 millions de Philippins sont entièrement protégés contre le SARS-Cov-2 depuis que le gouvernement a lancé sa campagne de vaccination en mars. Le nombre total de contaminations par le coronavirus aux Philippines est passé à 1.364.239, avec 5.249 nouveaux cas recensés pour la seule journée de lundi, a annoncé le ministère de la Santé. Le pays déplore près de 24.000 (23.749) morts depuis le début de la pandémie. (Belga)

