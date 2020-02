Le président somalien présente des excuses pour des bombardements sur le Somaliland en 88

Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a présenté des excuses jeudi pour les bombardements meurtriers perpétrés par l'un de ses prédécesseurs il y a plus de trente ans au Somaliland.Le président a présenté ses excuses au peuple et au gouvernement du Somaliland, deux jours après s'être entretenu pour la première fois avec le leader de cette région du nord de la Somalie (dont l'indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale), Muse Bihi Abdi, en marge du sommet de l'Union africaine. C'est la première fois que des excuses sont formulées pour ces bombardements. "Quand nous nous pardonnons, nous obtenons justice, et quand c'est fait, nous gagnons la paix", a déclaré M. Farmajo. En 1988, le président somalien Mohammed Siad Barre avait ordonné à ses forces aériennes de bombarder Hargeisa et d'autres villes de la région pour mater un soulèvement. L'opération avait fait des centaines de morts parmi les civils. (Belga)