Le président sud-coréen qualifie la situation de "très grave" alors que le virus se répand

Moon Jae In, le président de Corée du Sud, a qualifié mardi la situation du pays quant au coronavirus de "très grave" alors qu'il se rendait dans la région de Daegu, la plus touchée par la maladie, ont fait savoir ses services. Selon lui, la semaine à venir sera critique. Le gouvernement va mobiliser des capacités pan-nationales pour gagner la lutte contre le virus.En 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 144 nouveaux cas. De quoi porter le nombre de malades à 977. Deux personnes sont mortes également, selon les autorités sanitaires qui avancent un bilan de 10 décès au total jusqu'ici. La plupart des nouveaux cas ont été diagnostiqués à Daegu et dans la province du Nord Gyeongsang, et les autorités craignent que sans mesures strictes, le virus ne se propage à tout le pays. D'après les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), les cas recensés dans le pays sont liés à l'église de Shincheonji près de la ville de Daegu (sud-est), et à un hôpital de Cheongdo. (Belga)