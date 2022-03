Le président ukrainien met en garde les éventuels collaborateurs de la Russie en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a menacé, dans un message vidéo dont l'agence de presse allemande DPA a pris connaissance dimanche, les éventuels collaborateurs et partisans de la Russie en Ukraine de suivre le même destin que "plus de 12.000 occupants qui n'ont pas compris à temps pourquoi l'Ukraine ne devait pas être attaquée", en référence au nombre de soldats russes morts depuis l'invasion du pays, selon un décompte ukrainien. Ce nombre n'a cependant pas pu être vérifié de source indépendante.Volodymyr Zelensky a ainsi réagi à la "mise en scène par les Russes", selon plusieurs responsables ukrainiens, d'un référendum visant à créer une république indépendante à Kherson, ville proche de la Crimée dont les troupes russes ont pris le contrôle le 3 mars. Kherson, dans le sud du pays, est la première grande ville dont s'est emparée Moscou après son invasion de l'Ukraine lancée le 24 février. La Russie tente "d'y répéter la triste expérience de formation de pseudo-républiques" en "faisant chanter les pouvoirs locaux, en mettant sous pression les députés, en cherchant quelqu'un à soudoyer", a accusé le président ukrainien. En 2014, Moscou avait annexé la péninsule ukrainienne de Crimée et organisé un référendum, considéré comme illégal par Kiev et les Occidentaux. (Belga)