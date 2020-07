Le prince danois Joachim opéré au cerveau en France

Le prince danois Joachim, fils cadet de la reine Margrethe II, a été opéré avec succès d'un caillot sanguin au cerveau à l'hôpital de Toulouse dans le sud-ouest de la France et son état est "stable", a annoncé samedi soir la Cour royale.Joachim de Danemark, 51 ans, "a été admis tard vendredi soir au CHU (Centre hospitalier régional) de Toulouse. Le prince a été immédiatement été opéré d'un caillot sanguin au cerveau et l'opération a été un succès", écrit la cour danoise dans un communiqué. "L'état de son altesse royale aujourd'hui est stable" et son épouse d'origine française, la princesse Marie, est à ses côtés, précise la cour. "C'est le souhait de sa majesté la Reine que la famille soit au calme durant l'hospitalisation", ajoute-t-elle encore. Joachim, dont le père Henrik de Danemark était également d'origine française, est le frère cadet du prince héritier Frederik, 52 ans, appelé à succéder à sa mère, âgée de 80 ans. Remarié, il a deux fils de sa première union. Colonel de réserve, il vient de passer une année de formation à Paris au Centre des Hautes études militaires (CHEM) et à l'Institut des Hautes études de la Défense nationale (IHEDN) à l'Ecole militaire. Il doit débuter à la rentrée comme attaché de défense à l'ambassade du Danemark à Paris. (Belga)

