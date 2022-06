Le prince William et sa famille devrait s'installer cet été à la campagne

Le prince William devrait quitter cet été Londres pour s'installer avec sa femme et ses enfants dans le comté de Berkshire, à 80 km à l'ouest de la capitale britannique, rapporte dimanche le Sunday Times.Le prince, qui soufflera bientôt ses quarante ans, réside actuellement avec sa femme Kate et leurs trois enfants George, Charlotte et Louis à Kensington Palace. Ils déménageront toutefois cet été vers une propriété de Windsor. Le but de ce déménagement est "de donner plus de liberté aux enfants", selon le journal dominical. L'information n'a toutefois pas été confirmée officiellement. Conséquence de ce déménagement: les enfants du prince, George et Charlotte, vont également changer d'école. En s'installant à la campagne, les enfants pourront "aller au parc ou jouer avec des amis", poursuit le journal, en citant un ami de la famille. Le prince William et Kate garderont néanmoins Kensington Palace pour eux. Leur service de presse y restera d'ailleurs établi. (Belga)