Le prix des huiles végétales pourrait grimper après l'arrêt des exportations indonésiennes

L'arrêt des exportations d'huile de palme par l'Indonésie pourrait avoir un impact sur le prix des huiles végétales en Belgique, indique jeudi la Fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia). Le secteur alimentaire ne devrait toutefois pas trop pâtir de la décision de l'Indonésie, la majorité de l'huile de palme importée de ce pays étant destinée à l'industrie et au secteur des cosmétiques."Il est possible que la décision de l'Indonésie ait un impact sur le coût des huiles végétales mais nous ne savons pas, à l'heure actuelle, de quelle ampleur il sera", explique Nicholas Courant de la Fevia. "Toutefois, l'huile de palme utilisée dans l'alimentation en Belgique vient en majeure partie de Malaisie, le secteur ne devrait donc pas trop souffrir de l'arrêt des exportations indonésiennes. Ce pays fournit environ 13% de l'huile de palme importée en Belgique et 85% de cet import est destiné à autre chose que l'alimentation." Concernant le secteur des cosmétiques, l'incertitude plane également. "Nous ne savons absolument pas si la décision de l'Indonésie aura ou non des conséquences sur notre secteur mais cela ne va certainement pas arranger les problèmes d'approvisionnement en matières premières que rencontrent nos membres depuis le début de la guerre en Ukraine", précise Frédérick Warzée de Detic, l'association belgo-luxembourgeoise des producteurs et des distributeurs de cosmétiques. L'Indonésie a instauré jeudi un embargo complet sur ses exportations d'huile de palme, dont le pays est le premier producteur mondial. Cette décision a été prise en raison de la pénurie d'huile de cuisson que connait actuellement le pays. (Belga)