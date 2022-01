Le prix du gasoil de chauffage au plus haut depuis des années

Après le diesel et l'essence, c'est au tour du gasoil de chauffage de voir ses prix atteindre des sommets, au plus haut depuis plusieurs années.Les prix maxima du gasoil de chauffage 50S seront en hausse à partir de vendredi, annonce le SPF Economie. Pour une commande de moins de 2.000 litres, le prix atteindra 0,8358 euro le litre (+0,0104 euro) et 0,8053 euro le litre (+0,0105 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres. Il faut remonter à août 2014 pour retrouver un prix aussi élevé. (Belga)