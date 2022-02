Le prix du gaz européen repart à la hausse

Les prix du gaz et de l'électricité sont repartis à la hausse mercredi en Europe sur fond de tension entre la Russie et l'Ukraine.Le prix du gaz sur le marché à terme néerlandais - la référence en Europe - a augmenté de près de 5% à 83 euros par mégawattheure. Le prix était déjà en hausse ces derniers jours. Les prix sont élevés mais encore loin du pic de 187 euros le mégawattheure atteint en décembre. Le prix de l'électricité a aussi augmenté ce mercredi. Le prix de l'électricité en Allemagne pour livraison l'année prochaine a augmenté de plus de 5%. (Belga)