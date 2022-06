Le procès du "Violeur de la Sambre" s'est ouvert en France devant les assises du Nord

Le procès de Dino Scala, surnommé "le violeur de la Sambre", s'est ouvert vendredi devant les assises du Nord, pour des viols et agressions sexuelles sur 56 victimes, dont 8 en Belgique, entre 1988 et 2018.Crâne rasé, en chemise et pull gris, l'accusé de 61 ans s'est présenté devant la cour d'assises l'air grave, face à quelques dizaines de partie civile. Il comparaît jusqu'au 1er juillet pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle. (Belga)