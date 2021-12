Le prochain Tour de Wallonie sera organisé du 23 au 27 juillet 2022

Le Tour de Wallonie (2.Pro) retrouvera ses dates traditionnelles en juillet 2022. Elle sera organisée du 23 au 27 juillet. La couse wallonne par étapes avait été organisée en août en 2020, en raison de crise sanitaire. En 2021, elle s'était tenue après l'arrivée du Tour de France.La course wallonne n'était pas apparue dans la première mouture du calendrier UCI 2022, les organisateurs ayant pris le temps de choisir les bonnes dates pour leur épreuve. "Nous voulions avoir des confirmations au niveau, notamment, des dates des courses du World Tour, comme le Tour de Pologne", a expliqué Christophe Brandt, responsable de la course wallonne, confirmant une information de la Dernière-Heure Les Sports jeudi. "Il était difficile pour nous de tomber en même temps que la Clasica San Sebastian, le 30 juillet, et que le Tour de Pologne dont le départ sera donné le 30 juillet. Nous avons donc décidé de conserver notre ancienne formule de calendrier, avec le Grand Départ la veille de l'arrivée du Tour de France, soit le 23 juillet, et l'arrivée finale, au terme des 5 étapes, le mercredi 27 juillet. Cela permettra aux coureurs du Tour de Wallonie de s'aligner au Tour de Pologne ou à San Sebastian. Nous sommes très enthousiastes en pouvant déjà annoncer la participation de 12 équipes du World Tour". Le Tour de Wallonie 2021 avait vu la victoire de l'Américain Quinn Simmons (Trek?Segafredo), devant Stan Dewulf (AG2R Citroën) et le Français Alexis Renard (Israel Start?Up ). (Belga)