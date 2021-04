Le PSG élimine en quart de finale Lyon, dont le règne se termine après 5 titres de rang

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions féminine de football en éliminant Lyon, quintuple tenant du titre. Dimanche, en quart de finale retour, le PSG s'est imposé 1-2 renversant la situation après le match aller, remporté 0-1 par l'OL.Lyon, où Janice Cayman est restée sur le banc, avait ouvert le score grâce à Sara Dabritz (8e). Grace Geyoro (25e) a égalisé. En seconde période, Wendie Renard a marqué contre son camp en cherchant à intercepter un centre délivré de la droite par Kadidiatou Diani (62). Lyon ne s'était plus incliné en C1 depuis avril 2017 et sa demi-finale retour contre Manchester City (1-0), une défaite sans conséquence pour les Lyonnaises qui s'étaient imposées (3-1) à l'aller. Elles avaient depuis enchaîné 31 matches sans défaite, dont 21 victoires. Déjà titré en 2011 et 2012, Lyon avait remporté les cinq dernières éditions de la Ligue des Champions féminine. Le PSG affrontera en demi-finale le FC Barcelone les 24 avril et 1er mai, tandis que le second duel opposera le Bayern Munich à Chelsea. Un vainqueur inédit sera sacré le 16 mai à Göteborg. (Belga)