Le R2 d'Anvers sera fermé à plusieurs reprises au cours des prochaines semaines

Le R2 d'Anvers, dans la zone portuaire, sera temporairement fermé à plusieurs reprises dans les prochaines semaines en raison de travaux effectués par le gestionnaire du réseau à haute tension Elia. Les travaux concernent les alentours de Beveren Stabroek et Zandvliet, près de la frontière avec les Pays-Bas.Le R2 sera fermé à hauteur du péage du tunnel Liefkenshoek pour des périodes de 15 minutes le dimanche 19 juillet entre 08h00 et 12h00, le jeudi 30 juillet entre 22h30 et minuit, le dimanche 2 août entre 08h00 et 12h00 et le dimanche 16 août entre 08h00 et 12h00. La Noordlaan et la rive droite seront également inaccessibles le week-end du 1er et 2 août, à hauteur du pont Lillo. La circulation sera alors déviée tout le week-end via l'autoroute A12. (Belga)

