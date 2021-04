Le Real et Thibaut Courtois assurent face à Eibar

Thibaut Courtois et le Real Madrid ont battu Eibar 2-0 samedi lors de la 29e journée de Liga.Après deux buts de Benzema et Asensio refusés pour hors-jeu (4e et 37e), les Merengues ont ouvert le score par Asensio (41e) et Benzema a doublé la mise (73e), alors qu'un 3e but, signé Casemiro, a été refusé pour hors-jeu (71e). En face, s'il n'a pas été bombardé, Courtrois a tout de même dû rester vigilant pour garder le zéro, devant notamment sauver un ballon en retrait sur sa ligne (62e). Ce succès face aux Basques permet au Real de rester dans la course au titre. L'équipe de Zinédine Zidane est 2e avec 63 points, 3 de moins que le leader, l'Atlético Madrid, qui rend au FC Séville dimanche. Le FC Barcelone, 3e avec 62 unités, recevra Valladolid lundi. Eibar est 19e et avant-dernier (23 points). De retour à l'entraînement vendredi, Eden Hazard n'était pas sur la feuille de match ce samedi. (Belga)