Le Real Madrid s'impose à Elche et prend provisoirement la tête de la Liga

Le Real Madrid s'est imposé 1-2 à Elche en ouverture de la 12e journée du championnat d'Espagne. Titulaire entre les perches, Thibaut Courtois a joué toute la rencontre tandis qu'Eden Hazard est monté au jeu à la 84e minute.Les Madrilènes ont ouvert le score en première période via Vinicius Junior, bien isolé par Mariano Diaz (22e). En supériorité numérique après l'exclusion de Raul Guti (63e), le Real doublait la mise grâce à un nouveau but de Vinicius Junior (73e). Titulaire dans les buts madrilènes, Thibaut Courtrois devait quand même se retourner une fois sur la réduction du score de Pere Milla (86e). Sur le banc au coup d'envoi, Eden Hazard est monté à la 84e minute et n'a pas eu le temps de se mettre en évidence. Au classement, le Real Madrid s'empare provisoirement de la tête de la Liga avec 24 points, le même total que le Real Sociedad, qui comptera un match de plus après la réception de l'Athletic Bilbao dimanche. Elche est 15e avec 10 points. (Belga)