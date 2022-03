Le Red Lion Gauthier Boccard quittera le WatDucks pour le Léopold la saison prochaine

Le Waterloo Ducks, l'équipe de l'international belge de hockey Gauthier Boccard, a annoncé mercredi soir le transfert de son capitaine vers le club bruxellois du Léopold en vue de la saison 2022-2023 de l'ION Hockey League, la division d'Honneur du championnat de Belgique messieurs de hockey. Le Red Lion, champion olympique et du monde en titre, évoluait avec les Canards waterlootois depuis 13 ans, avec à la clé 3 titres de champion de Belgique en 2012, 2013 et 2014 et le titre de Champion d'Europe en 2019.Boccard, 30 ans, formé à l'Orée dont il intégra l'équipe première à l'âge de 16 ans, a très vite rejoint le Waterloo Ducks un an plus tard. Une saison où il endossa également sa 1ère cape en équipe nationale seniors fin 2008, soit juste après les JO de Pékin. D'un tempérament très fougueux d'attaquant en début de carrière, le Bruxellois a reculé dans le jeu au fur et à mesure. Il évolue actuellement dans un rôle de back d'aile et compte près de 250 sélections internationales. Il a participé à 3 Olympiades (5e à Londres, 2e à Rio et 1er à Tokyo), 1 Coupe du monde (1er à Bhubaneswar) et 4 Euros (5e à Londres 2015, 2e à Amsterdam 2017, 1er à Anvers 2019 et 3e à Amsterdam 2021). En trois ans, Boccard est le 4e titulaire confirmé des Red Lions à quitter le club brabançon de la drève d'Argenteuil, après Simon Gougnard, Vincent Vanasch et John-John Dohmen. (Belga)