Le réseau des bus Tec fortement affecté par les actions syndicales

Le réseau Tec est particulièrement affecté par les actions syndicales menées en front commun en divers endroits du pays à l'occasion de la grève générale dans les services publics. "On conseille aux voyageurs de ne pas prendre le bus aujourd'hui", recommande la société régionale wallonne des transports.Dans l'immédiat, aucun chiffre n'était disponible sur le nombre de véhicules qui circulent, ainsi que sur l'ampleur des perturbations en cours sur le réseau. "Mais beaucoup de chauffeurs ont décidé de ne pas quitter leur dépôt", indique la société. Une attestation de perturbations est disponible sur le site du Tec. En Flandre, six trams et bus sur dix de la société de transport public De Lijn circulent en moyenne. Toutefois, ce chiffre varie légèrement selon les provinces. En Flandre occidentale et dans le Brabant flamand, par exemple, 65 % des trams et des bus sont en service, tandis qu'en Flandre orientale, à peine la moitié des bus et des trams roulent sur le réseau. Trois quarts des trams sont supprimés à la Côte. (Belga)