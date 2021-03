Le risque d'accidents double part temps de pluie, rappelle l'AWSR

Ces cinq dernières années, 12% des accidents et 13% des décès déplorés sur la route sont survenus par temps de pluie, souligne samedi l'Agence wallonne pour la sécurité routière, alors qu'un week-end pluvieux s'annonce. L'an dernier, en Wallonie, 1.082 accidents et 32 décès ont eu lieu par temps de pluie.L'AWSR conseille d'adapter sa vitesse aux circonstances, de proscrire toute source de distraction au volant ainsi que de relâcher lentement l'accélérateur et de débrayer jusqu'à retrouver de l'adhérence avec la route en cas d'aquaplanage. Les essuie-glaces et un bon éclairage sont également indispensables. "De jour, sous la pluie, on doit allumer ses feux de croisement", rappelle l'agence. Enfin, la distance de freinage augmente en cas de pluie et il faut deux fois plus de temps à un véhicule pour s'arrêter, insiste l'AWSR. Il est aussi important de ne pas rouler avec des pneus trop usés, comme c'est le cas de 15% des Belges. (Belga)

