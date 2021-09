Le roi Philippe et sa famille découvrent Gand à vélo à l'occasion du dimanche sans voiture

Le roi Philippe et la reine Mathilde accompagnés de trois de leurs quatre enfants ont parcouru dimanche les rues de Gand à vélo à l'occasion de la journée sans voiture.Le couple royal et leurs enfants ont ainsi emprunté le Korenlei (quai au blé, ndlr.) en direction du pont Saint-Michel où ils ont reçu quelques explications de la part d'un guide sur l'histoire du Château des Comtes notamment. La famille royale a ensuite poursuivi sa route jusqu'à la Boekentoren, qui a été entièrement restaurée voici peu. La foule était bien présente pour saluer le Roi et sa famille et ce tant sur le pont où ils ont pris la pose pour la photo qu'à la Boekentoren. Le souverain semblait d'ailleurs ravi à l'issue de son périple à vélo dans les rues gantoises. "Fantastique, fantastique ! Magnifique! Un peu de sport ça fait du bien ! C'est tellement beau!", a-t-il ainsi déclaré. (Belga)