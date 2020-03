Le Royaume-Uni passe la barre des 1.000 morts

Le bilan de la pandémie de nouveau coronavirus a dépassé les 1.000 morts au Royaume-Uni, avec 260 nouveaux décès en une seule journée, selon un bilan officiel publié samedi, qui traduit une nette accélération de la maladie dans le pays.Le bilan est désormais de 1.019 morts et de 17.089 cas de personnes infectées officiellement recensées. Parmi les personnes malades figurent le Premier ministre conservateur Boris Johnson et son ministre de la Santé Matt Hancock, tandis que le ministre en charge de l'Ecosse, Alister Jack, s'est isolé pour sept jours, présentant des symptômes similaires à ceux du Covid-19 sans pour autant avoir été testé. Face à la rapide aggravation de l'épidémie, le Royaume-Uni est engagé dans une course contre la montre pour ouvrir des milliers de lits d'hôpitaux. Les Britanniques sont confinés chez eux depuis lundi soir, pour une période de trois semaines au moins. (Belga)