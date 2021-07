Le Royaume-Uni voit presque quatre fois plus de cas de Covid-19 avec le variant Delta

Les cas de variant Delta du Covid-19 ont presque quadruplé en moins d'un mois au Royaume-Uni, selon de nouvelles données.Les chiffres de Public Health England montrent en effet qu'un total de 161.981 cas confirmés et probables de variant Delta ont maintenant été identifiés au Royaume-Uni - en hausse de 50.824, ou 46%, par rapport à la semaine précédente. Le variant Delta, qui a été identifié pour la première fois en Inde, continue de représenter environ 95% des cas confirmés de coronavirus au Royaume-Uni. Le 9 juin, il y avait 42.323 cas confirmés ou probables. Le dernier chiffre de 161.981, enregistré au 30 juin, est près de quatre fois plus élevé. "Bien que les cas augmentent, nous ne constatons pas d'augmentation proportionnelle du nombre de personnes admises à l'hôpital", affirme le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency. "Les données suggèrent que cela témoigne du succès du programme de vaccination jusqu'à présent et démontre clairement l'importance d'obtenir les deux doses du vaccin." (Belga)

