Le salaire de 450.000 employés augmentera de 3,58% le 1er janvier

Les plus de 450.000 employés appartenant à la commission paritaire 200, le plus grand groupe d'employés en Belgique, verront leur salaire augmenter de 3,58% à partir du 1er janvier 2022, indique jeudi le bureau de services en ressources humaines Acerta. Il s'agit du taux d'indexation le plus élevé en dix ans.Les salaires des employés de CP 200 sont indexés chaque année au 1er janvier. Techniquement, il ne s'agit pas d'une augmentation, mais d'un ajustement des salaires au coût de la vie. Pour les employeurs, en revanche, il s'agit d'une augmentation des coûts salariaux. La prochaine indexation est nettement plus élevée qu'un an plus tôt, lorsque les salaires avaient été indexés de 0,95%. L'année 2022 détrône l'année 2012, où l'indexation s'était élevée à 3,17 %. La commission paritaire 200 regroupe, entre autres, les salariés des centres d'appels, des agences de travail intérimaire, de l'informatique, du conseil, de la publicité, de l'imprimerie ou de la construction. Outre la CP 200, d'autres secteurs ont un système d'indexation qui prévoit chaque début d'année une adaptation annuelle des salaires par rapport à l'inflation. Les travailleurs de l'industrie alimentaire, du commerce alimentaire, des assurances et de la gestion de bâtiments peuvent eux aussi s'attendre le 1er janvier à une adaptation de leur salaire au coût de la vie. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.