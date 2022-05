Le salon de la construction Batibouw ouvre ses portes ce samedi

Le grand salon de la construction Batibouw à Bruxelles marque son grand retour en présentiel à partir de ce samedi, après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Jusqu'au 29 mai, quelque 600 exposants présenteront leurs produits et services dans les palais de Brussels Expo. L'organisateur Fisa espère environ 150.000 visiteurs.Le salon avait été annulé en 2020 et s'était limité à une version virtuelle en 2021 à cause de l'épidémie de coronavirus. Cette année, il devait se tenir en février mais a finalement été reporté à cause des contraintes sanitaires. L'édition 2022 de Batibouw se concentrera sur trois thèmes principaux: l'énergie intelligente ou comment mieux consommer particulièrement en cette période de hausse des prix énergétiques, l'eau en tant que bien précieux et le "flex living", le changement des habitudes de logement induit par la crise du Covid-19. L'événement mettra particulièrement en lumière l'évolution de l'habitat avec le développement du télétravail, dopé par les périodes de confinement, ainsi que les changements nés de la crise sanitaire. En appui des stands traditionnels, les organisateurs proposeront des zones d'inspiration et d'expérience afin de mettre en scène des installations ainsi que des produits concernant l'aménagement intérieur et la réalité augmentée entre autres. Le plus grand salon belge de la construction et de l'habitat mettra aussi en avant les nouveautés qui contribuent à la réduction des émissions de CO2 et de la facture d'énergie, comme les dernières générations de pompes à chaleur, des solutions sur mesure en matière de panneaux solaires et différents types d'isolants. Un salon professionnel Installpro est également prévu et se tiendra les mardi 24 et mercredi 25 mai, dédié aux installateurs et entreprises de construction. (Belga)