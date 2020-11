Le secteur alimentaire encore plus strict dans ses publicités à destination des enfants

Le secteur alimentaire a revu et élargi son engagement en faveur d'une publicité responsable pour les enfants, communiquent mercredi la Fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia), la fédération du commerce Comeos et l'Union belge des annonceurs (UBA). La barre sera mise plus haut, avec des critères nutritionnels plus stricts pour pouvoir faire de la publicité auprès des enfants, un élargissement aux influenceurs en ligne et le test d'un système de plaintes.Le 'Belgian Pledge' est une initiative du secteur alimentaire par laquelle 52 entreprises alimentaires, commerçants, chaînes de restaurant et traiteurs s'engagent volontairement à limiter leur marketing envers les enfants de moins de 12 ans et à respecter des critères stricts. On y retrouve notamment et parmi beaucoup d'autres, Coca-Cola, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Ferrero, Ikea, Kellog's, Lotus, McDonalds, Mondelez ou encore Nestlé. Les premiers engagements, en 2012, concernaient la publicité à la télévision, dans les écoles et sur les sites web des entreprises. En juin 2017, le Belgian Pledge avait été élargi à 9 canaux supplémentaires dont les profils d'entreprise sur les réseaux sociaux, tels que Facebook et Youtube, des jeux interactifs et le marketing SMS et mobile. La grande majorité des entreprises qui font la publicité d'aliments et de boissons auprès d'enfants ont maintenant signé le Belgian Pledge, à en croire la Fevia, Comeos et l'UBA. Seuls le marketing et la publicité envers les enfants de moins de 12 ans pour les produits qui satisfont à des critères nutritionnels spécifiques sont déjà autorisés. Les producteurs et les commerçants doivent désormais en outre mettre des produits contenant moins de matières grasses, de sucre ou de sel sur le marché afin de pouvoir faire du marketing auprès des jeunes. Les influenceurs en ligne, qui font de plus en plus partie du marketing en ligne, seront dorénavant aussi surveillés. Ils ne pourront aussi promouvoir que les produits qui répondent aux critères plus stricts. Enfin, un système de plaintes sera testé partir de janvier prochain, en complément d'un monitoring déjà assuré chaque année par des partenaires indépendants.Le Jury d'éthique publicitaire (JEP) sera chargé d'évaluer le bien-fondé des plaintes et publiera ses décisions sur son site web (www.jep.be) et sur le site du Belgian Pledge (www.belgianpledge.be). "Je suis ravi que le secteur alimentaire réfléchisse avec nous et qu'il prenne également des initiatives pour un marketing responsable envers les enfants de moins de 12 ans. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais c'est très encourageant que nous voulons travailler ensemble en tant que partenaires à une alimentation plus saine et équilibrée pour tous nos enfants", a commenté le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. (Belga)

