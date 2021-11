Le serial entrepreneur belge Bart Becks au comité du Conseil européen de l'innovation

Le Belge Bart Becks, ancien patron de Belgacom Skynet et cofondateur du campus numérique BeCentral à Bruxelles, figure parmi les vingt personnalités qui siégeront au nouveau comité du Conseil européen de l'innovation (CEI), un programme à 10 milliards d'euros sur la période 2021-2027, a annoncé vendredi la Commission européenne.Le CEI vise à développer et diversifier les innovations prometteuses portées par les "jeunes pousses" entrepreneuriales. Il combine la recherche sur des technologies émergentes, un projet pilote d'accélérateur et un fonds afin d'accélérer le développement des PME et start-up innovantes. La première réunion du comité du CEI est programmée le 26 novembre prochain, à la suite du sommet du CEI qui se tiendra les 24 et 25 novembre à Bruxelles. Les membres du comité sont appelés à donner leur avis sur la stratégie, le programme de travail et les portefeuilles thématiques du CEI ainsi que sur des questions plus générales de politique d'innovation. Président du groupe médiatique Euractiv et de la start-up E-Health Valley (numérisation des soins de santé en Belgique), Bart Becks a été CEO de Belgacom Skynet, a travaillé pour SBS Europe (télé- et vidéo-diffusion) et le géant allemand des médias ProSiebenSat.1, ainsi qu'à la Silicon Valley, a présidé l'institut flamand de recherche et d'innovation iMinds (IMEC) et cofondé BeCentral. (Belga)