Le service de musique en ligne Spotify à l'arrêt pour une raison inconnue

Le service de musique en ligne suédois Spotify a indiqué n'était plus accessible pour une raison inconnue, a-t-il indiqué mardi, des millions d'utilisateurs dans le monde signalant qu'ils avaient été déconnectés sans être ensuite en mesure de se reconnecter.Des millions d'utilisateurs ont posté sur Twitter des messages évoquant leurs problèmes de connexion à l'application. "Quelque chose ne va pas tout à fait, et nous l'étudions. Merci pour vos rapports!", a écrit sur Twitter la société. Spotify n'a pas répondu immédiatement aux sollicitations de l'AFP. La société compte plus de 400 millions utilisateurs actifs, dont 180 millions abonnés payants. (Belga)