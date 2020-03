Le siège européen de Nike aux Pays-Bas fermé en raison du coronavirus

Le siège social européen de Nike à Hilversum, aux Pays-Bas, gardera portes closes lundi et mardi pour être nettoyé de fond en comble, indique un courrier envoyé dimanche soir à tous les employés et consulté par l'agence de presse néerlandaise ANP. La mesure intervient après qu'un collaborateur a été testé positif au coronavirus.Les membres du personnel seront informés mardi de la date à laquelle ils pourront à nouveau pénétrer le bâtiment. L'employé infecté doit pour sa part rester 14 jours en isolement chez lui. Plus de 2.000 personnes originaires de 80 pays travaillent au siège social européen de Nike, à Hilversum. L'entreprise américaine a en outre fait savoir dimanche que son siège mondial, situé à Beaverton dans l'Oregon, n'ouvrirait pas non plus lundi afin d'être lui aussi nettoyé. Il s'agit là d'une mesure préventive, aucun cas n'ayant été recensé parmi les travailleurs de ce site. (Belga)