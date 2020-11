Le Slovène Slavko Vincic arbitre de Belgique - Danemark

C'est le Slovène Slovène Slavko Vincic qui a été désigné lundi par l'UEFA pour arbitrer le match Belgique - Danemark mercredi à Louvain dans le cadre de la dernière journée de la Ligue des Nations. Ses assistants seront ses compatriotes Grega Kordez et Andraz Kovacic. Nejc Kajtazovic sera le 4e arbitre.Slavko Vincic, qui aura 41 ans la semaine prochaine, est arbitre international depuis 2010. La saison dernière, il avait sifflé les matchs de Genk contre Liverpool (1-4) et du Club Bruges contre Galatasaray (0-0) en Ligue des champions. Il avait également arbitré le match d'Andelrecht contre Qarabag en décembre 2015. Il sera pour la première fois au sifflet pour un match des Diables. Slavko Vincic avait défrayé la chronique judiciaire au printemps dernier, lui qui avait été arrêté en mai par la police bosnienne durant une opération contre une bande criminelle. Il faisait partie d'un groupe de 26 hommes arrêtés en possession de drogue et d'armes illégales lors d'une descente de police dans une maison de Bijeljina, en Bosnie, dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue et de femmes. Vincic avait été menotté, mais n'avait finalement pas été directement impliqué dans le réseau criminel. Il avait accepté une invitation à déjeuner de Tijana Maksimovic, qui s'est avérée être la figure centrale d'un réseau de prostitution, et avait déclaré dans les médias slovènes qu'il s'était "trouvé au mauvais endroit au mauvais moment". Il n'avait finalement été interrogé qu'en tant que témoin. Les Diables Rouges, leaders de leur groupe avec 2 points d'avance sur le Danemark, pourront se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations mercredi en cas de nul ou de victoire face aux Danois. (Belga)

