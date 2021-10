Le Slovène Tim Gajser remporte le GP d'Allemagne et prend les commandes du général

Tim Gajser a remporté le Grand Prix d'Allemagne de motocross, 11e des 18 rendez-vous du championnat du monde, dans la catégorie reine MXGP, dimanche sur le circuit de Teutschentahl. Il a devancé le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) et le Français Romain Febvre (Kawasaki) afin de prendre la tête du championnat du monde.Le Letton Pauls Jonass (GasGas) et le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) complètent le top 5 du jour. Premier Belge, Jeremy Van Horebeek (Beta) a pris la 10e place. Suivent Kevin Strijbos (Yamaha) 13e et Brent Van Doninck (Yamaha) 18e. Au championnat du monde, Gajser compte 415 points, deux petites unités de plus que Herlings. Febvre est 3e en embuscade avec 407 points. Van Horebeek est 14e (133), Van Doninck 16e (114) et Strijbos 17e (98). Le GP de France, prévu le 10 octobre à Marival, sera le théâtre de la 12e manche du championnat du monde, qui s'achèvera le 10 novembre à Mantoue en Italie. (Belga)