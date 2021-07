Le smartphone pliable représente l'avenir, selon Samsung

Dans les mois à venir, Samsung va investir massivement dans les smartphones pliables. Ces téléphones dotés d'un grand écran pliable devraient percer auprès d'un public plus large, espère le fabricant sud-coréen de produits électroniques, qui mènera une grande campagne de promotion à cette fin. Cette campagne débutera dans deux semaines, le 11 août, lorsque l'entreprise dévoilera sa dernière génération de modèles haut de gamme de ce type de smartphones.Au cours de cette présentation, les Galaxy Z Fold 3 (pliable) et Flip 3 (téléphone à clapet) seront présentés. lI s'agira des troisièmes versions de ces téléphones, qui se voient accorder davantage d'espace après que Samsung a renoncé à mettre sur le marché un nouveau modèle de la série Galaxy Note. Le prix de l'appareil pliable reste un point délicat. Le Fold 2 coûtait ainsi environ 1.600 euros, ce qui est élevé, même pour un smartphone haut de gamme. Samsung pense néanmoins que les téléphones pliables seront un succès. Dès le second semestre, ces appareils contribueront déjà à la rentabilité, selon l'entreprise sud-coréenne. Le secteur des téléphones pliables est de plus en plus concurrentiel avec notamment les produits des Chinois Huawei et Xiaomi. Samsung compte cependant asseoir sa position dans le domaine du smartphone "avec la sortie de sa gamme premium, mais aussi avec des appareils moins chers au troisième trimestre", selon James Kang, de Euromonitor International. (Belga)

