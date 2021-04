Le soleil brillera sur le sud du pays

L'Institut royal météorologique (IRM) promet une belle journée pour le sud du pays dimanche. En Flandre, quelques champs nuageux voileront le ciel dans la matinée. De larges éclaircies apparaîtront petit à petit sur l'ensemble du pays.Les maxima varieront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes, 9 degrés au littoral et 13 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré dans l'intérieur et parfois assez fort à la mer, de secteur nord-est. Le ciel restera peu nuageux dans la soirée et dans la nuit. Les températures redeviendront négatives dans les vallées de l'Ardenne, avec des minima jusqu'à -2 à -4 degrés. Les minima varieront généralement de +1 à +2 degrés ailleurs. En bord de mer, le mercure affichera plutôt +4 degrés en fin de nuit. Lundi, le temps sera sec et ensoleillé avec parfois quelques nuages. Les maxima seront compris entre 9 degrés à la côte et localement 15 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur nord-est. Il deviendra assez fort à la côte, où une brise de mer se lèvera l'après-midi. (Belga)