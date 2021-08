Le soleil fait une percée remarquée et compte bien s'installer quelques jours

On l'attendait tous, le voici: le soleil sera de la partie jeudi après-midi et nous enveloppera d'un peu de chaleur, avec des maxima compris entre 22°C à la mer et 27°C ailleurs. Même si les températures diminueront ensuite légèrement, le temps restera beau ces prochains jours, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.Cet après-midi, le temps restera sec, égayé d'éclaircies et ponctué de quelques champs de nuages, principalement moyens et élevés. Le vent sera faible, tandis qu'une brise de mer soufflera sur la Côte. Le ciel sera encore dégagé en soirée. Des nuages bas, de la brume ou du brouillard pourraient s'inviter durant la nuit, surtout sur le nord-ouest et en Haute Belgique. Le mercure hésitera entre 8°C dans certaines vallées ardennaises et 15 ou 16°C dans les grandes villes, sous un vent modéré à la mer. Vendredi, une fois la grisaille matinale dissipée, le soleil s'étirera sur le pays et verra passer doucement quelques champs de nuages égarés. Les températures seront un peu moins élevées, avec des maxima compris entre 20°C en bord de mer et 25°C dans l'extrême sud du pays. Le ciel sera dégagé pendant la nuit, bien que davantage de nuages arriveront sur le nord du pays en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 10 et 14°C, voire descendront jusqu'à 6°C dans certaines vallées de l'Ardenne. Le week-end continuera de briller sous 25 ou 26°C. (Belga)