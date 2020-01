Le son des derniers moments avant le crash de Kobe Bryant capté par une caméra

Une nouvelle vidéo des derniers moments avant l'accident d'hélicoptère qui a couté la vie à Kobe Bryant et huit autres personnes dimanche a fait surface. Captée par la caméra de surveillance de la maison d'un habitant de Calabasas, elle permet d'entendre le bruit causé par le crash."On entend un crépitement puis un 'boum'", a témoigné le propriétaire de la caméra auprès de la chaîne locale KABC-TV, ajoutant que la vidéo avait été remise aux autorités. L'enregistrement confirme le témoignage d'un journaliste du Los Angeles Times présent sur place. Celui-ci avait décrit un énorme bruit suivi de quelques instants de silence, et enfin l'explosion d'une boule de feu sur la colline. D'autres témoins ont constaté que l'hélicoptère était en difficulté, tout en soulignant que le brouillard était important et ne permettait pas de percevoir l'appareil en détail. L'un d'eux dit avoir eu l'impression que l'hélicoptère cherchait un endroit où se poser, puis qu'il a tourné lentement sur la gauche avant de finalement s'écraser. Une enquêtrice du Conseil national de la sécurité des transports a elle précisé lors d'une conférence de presse que la communication avec l'engin avait été perdue lorsqu'il se trouvait à 700 mètres du sol. Au moment de l'impact, il chutait à une vitesse de 600 mètres par minute. (Belga)

