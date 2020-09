Le sp.a appelle à commencer les négociations

Il est temps de commencer les négociations, a estimé le président du sp.a, Conner Rousseau, après les déclarations, jeudi, du président du CD&V, Joachim Coens."Mon appel est clair aujourd'hui: commençons. Après autant de mois, les gens en ont marre", a-t-il dit sur les ondes de Radio 1. Les "pièces du puzzle" sont sur la table pour commencer à former un gouvernement fédéral, selon lui. "Nous voulons un gouvernement qui investit davantage dans les soins de santé, les salaires et les pensions, qui va sauver des jobs et des secteurs d'activité, qui investit dans la sécurité, avec une fiscalité juste comme clé de voûte", a-t-il expliqué. Parmi les garanties réclamées par les démocrates-chrétiens, figurent les dossiers éthiques. Le sp.a n'en fait pas une priorité. "C'est leur droit mais ça n'ira pas de soi (...) Chacun devra mettre de l'eau dans son vin mais il faut qu'il y ait encore du vin et qu'il soit buvable", a commenté le socialiste. Le rapport au Roi du chargé de mission Egbert Lachaert (Open Vld) est attendu au plus tard vendredi. "J'espère qu'il pourra dire que des étapes claires ont été franchies. S'il veut réaliser une percée, il connaît les éléments qui doivent se trouver dans l'accord", a souligné M. Rousseau. (Belga)