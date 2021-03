Le SPF Santé publique, l'Inami et l'AFMPS ont emménagé ensemble

Le SPF Santé publique, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) partagent depuis lundi leur siège dans un bâtiment près du Jardin Botanique, dans le centre de Bruxelles, ont fait savoir les trois institutions.Cohabiter leur permettra de mieux collaborer et d'être plus efficaces, assurent-elles. Un service unique s'occupe des contacts téléphoniques et écrits pour les trois institutions. "Nous voulons éliminer la complexité qui caractérise trop souvent l'administration. Notre emménagement vers un bâtiment commun (...) permet d'organiser nos équipes en réseau, intégrant tous les aspects de la santé autour d'une vision partagée", déclarent les organisations, soulignant leur "perspective commune de travailler ensemble pour la santé dans un esprit de développement durable". L'emménagement au n°5 avenue de Galilée reste cependant virtuel pour la plupart des collaborateurs, le télétravail restant la norme actuellement. Ce déménagement s'inscrit dans le cadre du "redesign" de l'administration fédérale, décidé en 2015. L'Administration de l'expertise médicale (Medex) reste quant à elle dans le bâtiment Eurostation II. Les adresses et les coordonnées des services provinciaux, tout comme celles du Conseil supérieur de la Santé, ne changent pas non plus. (Belga)