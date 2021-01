Le Sporting Portugal remporte la Coupe de la Ligue portugaise

Le Sporting Portugal a remporté la 14e édition de la Coupe de la Ligue portugaise de football, samedi soir à Leiria, dans le centre du pays. Les 'Leoes' se sont imposés 1-0 contre Braga au terme d'un Final Four un temps menacé par plusieurs cas de Covid-19 au Benfica et au Sporting.La finale opposait le Sporting à Braga, respectivement tombeurs du FC Porto et de Benfica en demi-finales en milieu de semaine. Le Sporting de Ruben Amorim, leader du championnat avec quatre points d'avance sur le FC Porto et Benfica, a battu le tenant du titre Braga grâce à un but du défenseur espagnol Pedro Porro à la 41e minute. C'est le troisième sacre pour le club lisboète dans cette compétition après 2018 et 2019. (Belga)

