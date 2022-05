Le Sri Lanka se fait livrer du pétrole brut russe

Le Sri Lanka, frappé par la pire crise économique de son histoire, a pris livraison samedi de pétrole brut russe pour relancer son unique raffinerie, a déclaré le ministre de l'énergie.La raffinerie nationale Ceylon Petroleum Corporation (CPC) a été fermée en mars à la suite d'une pénurie de liquidités du Sri Lanka, qui a empêché le gouvernement de financer ses importations, notamment de brut. Le brut russe attendait depuis plus d'un mois au large du port de Colombo, la capitale, car le pays n'était pas en mesure de réunir 75 millions de dollars pour payer la livraison, a précisé le ministre de l'Energie, Kanchana Wijesekera. Colombo mène actuellement des pourparlers avec Moscou pour organiser des livraisons directes de brut, de charbon, de diesel et d'essence, malgré les sanctions imposées aux banques russes et le tollé diplomatique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Environ 90.000 tonnes de brut léger sibérien va approvisionner la raffinerie du Sri Lanka, une cargaison acquise à crédit auprès d'un intermédiaire basé à Dubaï, Coral Energy. Au Sri Lanka, les automobilistes forment de longues files devant les stations-service, attendant des heures, voire des jours, pour obtenir de faibles quantités d'essence et de gaz de cuisine. Sa population de 22 millions de personnes est également confrontée à une grave pénurie de produits alimentaires et pharmaceutiques importés, à une inflation record et à de longues coupures de courant quotidiennes. Les manifestations antigouvernementales ont dégénéré en émeutes au début du mois, faisant neuf morts et de nombreux blessés. (Belga)

